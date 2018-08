Bremen

Hamburg Stealers wollen auch bei den Bremen Dockers Siege

23.08.2018, 12:26 Uhr | dpa

Baseball-Bundesligist Hamburg Stealers will seine Erfolgsbilanz in der Playdown-Runde der Nordgruppe mit zwei Siegen bei den Bremen Dockers am Samstag (12.00/15.30 Uhr) ausbauen. "Unser Ziel ist es, weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Außerdem stehen wir schon aus Fairness-Gründen gegenüber den anderen Mannschaften in der Pflicht, uns nicht hängen zu lassen", sagte Cheftrainer Tim Crow zur Tabellensituation.

So kämpfen die Bremen Dockers und die Berlin Flamingos noch gegen den direkten Abstieg in die 2. Liga. Die Hamburger stehen ihrerseits seit vergangener Woche bereits als Sieger fest.