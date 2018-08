Fürth

Buric zurück: "Leistung gegen BVB hat mir Kraft gegeben"

23.08.2018, 12:29 Uhr | dpa

Die Fußball-Profis der SpVgg Greuther Fürth hören im Heimspiel gegen den SC Paderborn wieder auf das Kommando von Damir Buric. Der Trainer hat bei den Franken nach einem Trauerfall in der Familie wieder die Arbeit aufgenommen und strebt am Samstag (13.00 Uhr) gegen den Aufsteiger den zweiten Sieg im dritten Punktspiel an.

Buric hatte zu Wochenbeginn bei der unglücklichen 1:2-Niederlage nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund kurzfristig gefehlt. "Die tolle Leistung gegen den BVB hat mir Kraft gegeben. Es war eine schwere Zeit, aber das Team hat mir geholfen, da rauszukommen", sagte Buric am Donnerstag.

Gegen Paderborn werde es auch darauf ankommen, nach dem enormen Kräfteverschleiß im Spiel gegen Dortmund erneut vollen Einsatz zu zeigen. "Die Mannschaft ist müde. Wir müssen schauen, dass wir die 120 Minuten aus den Beinen bekommen", sagte Buric. Er dürfte bei der Aufstellung auch berücksichtigen, welche Spieler im Training einen frischen Eindruck machen. "Paderborn ist ein Aufsteiger mit einem unglaublichen Selbstvertrauen", sagte Buric über den Gegner.

Zum Fürther Kader könnte erstmals der Japaner Yosuke Ideguchi gehören. Den Nationalspieler hat der Tabellendritte bis zum Saisonende von Leeds United ausgeliehen. Der 21-Jährige hat schon zwölf Länderspiele bestritten. Er muss sich aber noch eingewöhnen. Buric bescheinigt dem Mittelfeldtalent "eine aggressive Balleroberung und ein sicheres Passspiel".