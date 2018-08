Düsseldorf

Mehr Geld für Bau von Straßen und Radwegen in NRW

23.08.2018, 12:32 Uhr | dpa

Die schwarz-gelbe Landesregierung will im kommenden Jahr mehr Geld für den Straßen- und Radwegebau ausgeben und mehr Ingenieure für die Aufsicht von Straßenbauprojekten einstellen. Der Etat des Verkehrsministeriums steige 2019 um 97 Millionen Euro auf rund 2,86 Milliarden Euro, teilte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf mit. Den Löwenanteil in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro machen im Verkehrsetat die Zuschüsse zum Öffentlichen Personennahverkehr aus. Davon sind allein 1,6 Milliarden Euro Mittel des Bundes.

Gute Nachricht für Bedürftige: Im Haushaltsentwurf 2019 sind erneut 40 Millionen Euro für das Sozialticket eingeplant. Wüst hatte vergangenes Jahr bei Sozialverbänden Empörung mit der Ankündigung ausgelöst, die Regierung wolle sich aus der Finanzierung des Sozialtickets zurückziehen. Kurze Zeit später machte er einen Rückzieher.