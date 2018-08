Frankfurt am Main

Software bahnt Passagieren bei Unwettern den Weg zum Ziel

23.08.2018, 12:35 Uhr | dpa

Wenn bei Unwettern oder Schneefall Flugausfälle in größerer Zahl oder in Europa drohen, setzt die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa seit Februar auf ein Computerprogramm, das die Zahl gestrandeter Passagiere möglichst gering halten soll. "Wenn jemand von London über Frankfurt nach Athen fliegen will und wir frühzeitig wissen, dass der Flug nach Frankfurt wohl gestrichen werden muss, können wir den Gast stattdessen über München, Zürich oder Wien dorthin bringen", beschrieb ein Airline-Sprecher das Vorgehen.

Ungefähr 90 Prozent der Flüge könnten erfahrungsgemäß über das System umgebucht werden, die übrigen Fälle werden von Mitarbeitern in der Lufthansa-Verkehrsleitzentrale individuell bearbeitet. Über den neuen Flug werden die Passagiere per SMS oder E-Mail informiert. Ein Vorteil des Systems sei vor allem die Geschwindigkeit, mit der in einer Situation unter hohem Zeitdruck viele Passagiere umgebucht werden müssen: So könne ein A 380 mit 500 Passagieren mit Hilfe des Systems innerhalb von zehn Minuten umgebucht werden.