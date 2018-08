Wiesbaden

Grünen-Fraktion wirbt für Bürgerbus-Programm des Landes

23.08.2018, 12:36 Uhr | dpa

Das hessische Bürgerbus-Programm stößt nach Einschätzung der Grünen-Landtagsfraktion auf reges Interesse. In vielen Orten engagierten sich Bürger ehrenamtlich für solche Verbindungen gerade von kleinen Ortsteilen in die Kernstädte, sagte die verkehrspolitische Sprecherin Karin Müller am Donnerstag im Landtag. Die Busse seien eine sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV. Rund 70 Initiativen hätten inzwischen ihr Interesse bekundet.

Für eine bessere Mobilität im ländlichen Raum stelle das Land 2018 und 2019 jeweils 1,2 Millionen Euro bereit - damit könnten insgesamt rund 60 Bürgerbusse angeschafft werden. Im mittelhessischen Rabenau wurde vor kurzem der erste vom Land finanzierte Bürgerbus mit neun Sitzen offiziell übergeben.

Bürgerbusse werden von Bürgern für Bürger, von der Kommune oder Vereinen betrieben, nicht von Verkehrsunternehmen. Das Land berate die Initiativen beim Organisations- und Koordinierungsaufwand, bei Rechtsfragen und Finanzen, sagte Müller.

Kritik kam von der Landtagsopposition. Bürgerbusse seien kein Ersatz für einen attraktiven ÖPNV, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler. Beispielsweise für Pendler seien sie nicht geeignet.