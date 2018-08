Kassel

Lkw bleibt mit Kran an Fußgängerbrücke hängen

23.08.2018, 12:38 Uhr | dpa

Ein Lkw ist mit seinem Kran am Donnerstagmorgen an einer Fußgängerbrücke in Kassel hängengeblieben. Hydrauliköl sei aus dem Fahrzeug auf die Fahrbahn gelaufen, wie ein Polizeisprecher berichtete. Am Mittag waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch in vollem Gang. Beamte mussten die Straße stadteinwärts zwischen der A7 und dem Speeler Weg sperren. Die Bergung gestaltete sich schwierig, weil der umgeknickte Kran des Lkw demontiert werden musste. Die Brücke habe jedoch kaum Schaden genommen. Zur Höhe des Schadens konnte der Sprecher zunächst nichts sagen.