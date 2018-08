Hannover

Stürme richten 2017 Schäden in Niedersachsen und Bremen an

23.08.2018, 12:40 Uhr | dpa

Sturm und Hagel haben im vergangenen Jahr schwere Schäden in Niedersachsen und Bremen angerichtet. Für Unwetterschäden stiegen die Auszahlungen der Allianz im Vergleich zum Vorjahr in Niedersachsen um 257 Prozent auf 34 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In Bremen kletterten diese Zahlungen um 356 Prozent auf 2 Millionen Euro. Verheerende Folgen hatte nach dem Allianz Naturkatastrophenkalender 2017 in beiden Bundesländern insbesondere das Orkantief "Xavier" am 5. Oktober, gefolgt vom Sturmtief "Herwart". Zweithäufigste Schadensursache waren in Niedersachsen Blitz und Überspannung, in Bremen machten Überschwemmungen nach Starkregen den Hausbewohnern zu schaffen.