Weimar

Weimarer-Dreieck-Preis für Studierendenwerk Thüringen

23.08.2018, 12:42 Uhr | dpa

Der Weimarer-Dreieck-Preis geht in diesem Jahr an das Studierendenwerk Thüringen. Damit wird ein von ihm auf die Beine gestelltes deutsch-polnisch-französisches Chortreffen mit Chören aus Weimar, Amiens (Frankreich) und Krakau (Polen) gewürdigt, wie der Verein "Weimarer Dreieck" am Donnerstag mitteilte. Die Auszeichnung soll am 29. August überreicht werden.

Der mit 2000 Euro dotierte Preis wird seit 2012 vergeben. Er würdigt zivilgesellschaftliches Engagement junger Leute aus den drei Ländern. Das Weimarer Dreieck wurde 1991 bei einem Treffen der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens in Weimar ins Leben gerufen.

Die Minister vereinbarten eine enge Zusammenarbeit der drei Länder. Nach zeitweiliger Abkühlung ihres Verhältnisses hatten sich Deutschland und Polen im Frühjahr dafür ausgesprochen, ihre regelmäßigen Beratungen mit Frankreich über europäische Zukunftsfragen wiederzubeleben.