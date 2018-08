Höxter

Gleitschirmflieger in 30 Metern Höhe kollidiert

23.08.2018, 13:55 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß zweier motorisierter Gleitschirmflieger in 30 Metern Höhe ist ein 39-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war bei einem Flugmanöver im ostwestfälischen Höxter mit dem Motorgleitflieger eines 53-Jährigen kollidiert, wie die Polizei am Donnerstag erklärte. Sein Schirm wurde dabei so verdreht und zusammengedrückt, dass er zu Boden ging. Nur durch einen Rettungsschirm habe der 39-Jährige den Sturz auf den harten, trockenen Untergrund abbremsen können. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der ältere Beteiligte konnte nach dem Vorfall am Mittwoch sicher auf dem nahe gelegenen Flugplatz landen.