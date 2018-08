Freiberg

Bergakademie präsentiert neuen Werkstoff

23.08.2018, 13:57 Uhr | dpa

Christian Weigelt zeigt einen so genannten Super-Werkstoff aus einer Kombibation aus Metall und Keramik. Foto: Martin Kloth (Quelle: dpa)

Die TU Bergakademie Freiberg hat einen neuen Werkstoff für Autos entwickelt. Die Kombination aus Metallen und Keramik könne neben der Automobil- auch in der Luft- und Raumfahrtbranche oder im Bergbau eingesetzt werden, sagte Christian Weigelt vom Institut für Keramik, Glas- und Baustofftechnologie am Donnerstag der dpa. "Super an dem Werkstoff ist die Verbindung der Eigenschaften von Metall und Keramik." Autos und Flugzeuge könnten dadurch sicherer werden, betonte der wissenschaftliche Mitarbeiter.

Der in Freiberg erforschte Verbundwerkstoff kann in Strukturen wie Waben, Schwämmen oder Kugeln sowie unterschiedlichen Zusammensetzungen hergestellt werden. Für das Ergebnis ihrer zehnjährigen Forschungen suchen die Wissenschaftler nun nach Partnern in der Industrie.

Bei dem Technologiestammtisch "Research meets Industry" präsentierten die Freiberger in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Chemnitz am Donnerstag ihre Arbeit rund 20 Firmen. "Wir wissen, wie man es herstellt. Jetzt suchen wir nach Anwendungen", sagte Institutsleiter Christos Aneziris.