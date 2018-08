Hamburg

Wohnen in Niedersachsen teurer: Stabilisierung in Sicht

23.08.2018, 13:59 Uhr | dpa

Trotz weiter angestiegener Mieten und Preise für Häuser, Wohnungen und Grundstücke in Niedersachsens Ballungsgebieten rechnet der Immobilienverband IVB Nord mit einer Marktberuhigung. Nach Jahren des Preisanstiegs beim Haus- und Wohnungskauf stabilisierten sich in etlichen Großstädten die Preise, teilte der IVD-Nord am Donnerstag in Hannover bei der Vorlage seines Immobilienpreisspiegels mit. Auch die Dynamik beim Anstieg der Mietkosten lasse nach. Fernab der Ballungsgebiete seien Preise und Mieten teils stabil.

Im landesweiten Durchschnitt stiegen die Preise für Baugrundstücke und Häuser 2017 jeweils um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eigentumswohnungen verteuerten sich im Landesdurchschnitt um sieben Prozent. Mietsteigerungen gab es insbesondere in den Großstädten.