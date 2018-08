Magdeburg

Magdeburg hofft auf historischen Zweitliga-Sieg

23.08.2018, 14:01 Uhr | dpa

Der 1. FC Magdeburg hofft im dritten Anlauf auf den historischen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga. "Wir wollen den ersten Heimsieg einfahren. Wir sind schon in der Lage, Ingolstadt arge Probleme zu bereiten", sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag mit Blick auf das Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Am Samstag (13.00 Uhr/Sky) solle sein Team das einbringen, "was uns stark macht", forderte Härtel.

Mittelfeldspieler Björn Rother weiß genau, was das ist. "In der Defensive sind wir sehr stabil. Wir haben eine gute Zweikampfführung. Wenn wir die Tore machen, werden wir mit Sicherheit auch Spiele gewinnen", sagte er. Der FCM kassierte erst zwei Gegentore in drei Pflichtspielen.

Das Problem ist auch eher die Offensive. In der Liga traf nur Stürmer Christian Beck beim 1:2 zum Auftakt daheim gegen den FC St. Pauli. Es folgte dann das 0:0 beim FC Erzgebirge Aue. Eine mögliche Verstärkung in der Offensive durch Testspieler Kacper Przybylko wird es nicht geben. Der Stürmer konnte nicht überzeugen. "Przybylko hat sich hier gut präsentiert. Aber ein neuer Spieler sollte die Mannschaft verstärken, den Eindruck hatten wir nach drei Tagen nicht und haben aus diesem Grund Abstand von ihm genommen", erklärte Härtel.

Magdeburg rangiert in der Tabelle mit einem Punkt auf Rang 15. Die Ingolstädter sind als 14. auch noch sieglos und schieden im DFB-Pokal wie der FCM aus. "Bei ihnen wurde es etwas unruhig, deswegen werden ihre Sinne geschärft sein", warnte Härtel, der personell auf Marius Bülter (Fußprellung links) und Elie Laprevotte (Oberschenkelzerrung) verzichten muss. Sie konnten die Woche nicht trainieren und werden "auch nicht zurückkommen."