Erzgebirge Aue reist ohne Baumgart nach Köln

23.08.2018, 14:02 Uhr | dpa

Trotz der klaren Rollenverteilung will Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue am Samstag beim 1. FC Köln als Außenseiter für eine Überraschung sorgen. Obwohl seine Mannschaft in der Meisterschaft nach zwei Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto hat und im DFB-Pokal trotz langer Überzahl an Erstligist Mainz 05 gescheitert war, strahlt Trainer Daniel Meyer vor der Partie beim Bundesliga-Absteiger Zuversicht aus. "Wir werden nicht nach Köln fahren, um nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir wollen defensiv stabil stehen und in den Umschaltsituationen mehr kreieren als in den ersten Saisonspielen", sagte Meyer, der am Samstag auf Tom Baumgart verzichten muss. Der Stürmer laboriert nach einem Zusammenprall im Training an einer Gesichtsverletzung und ist bis Sonntag krankgeschrieben. Für Meyer ist die Partie am Samstag auch die Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte. Der 38-jährige Fußball-Lehrer arbeitete von 2016 bis Ende Juni als Leiter des Kölner Nachwuchsleistungszentrums. "Die zwei Jahre haben mich sehr geprägt und waren wichtig für mich. Aber am Samstag konzentriere ich mich nur auf Aue. Wir wollen Köln einen großen Fight liefern", erklärte Meyer.