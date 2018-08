Hamburg

Wohnungsunternehmen sehen Sentasziele gefährdet

23.08.2018, 14:04 Uhr | dpa

Die Wohnungsunternehmen sehen durch den Bauboom in Hamburg und zu geringe Kapazitäten in der Bauwirtschaft die wohnungsbaupolitischen Ziele des Senats gefährdet. Inzwischen gebe nur noch die Hälfte der Bauunternehmen ein Angebot auf ausgeschriebene Aufträge ab und wenn, dann oft zu überhöhten Preisen, sagte der Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW), Andreas Breitner, am Donnerstag in Hamburg. Der Engpass behindere "inzwischen massiv den Bau bezahlbarer Wohnungen und gefährdet das Erreichen der ehrgeizigen Wohnungsbauziele".

Angebot und Nachfrage stünden beim Bau "nicht mehr in einem gesunden Verhältnis". Von einem Ausschreibungsverfahren könne deshalb kaum mehr die Rede sein. "Suchen Sie mal aus einem Angebot das günstigste heraus", sagte Breitner. Neben höheren Baukosten gebe es weitere negative Folgen: "Bauzeiten werden weniger eingehalten und es sinkt insgesamt die Qualität der Bauausführung."