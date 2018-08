Kaiserslautern

Hunde-Haufen auf Privatgrundstück sorgt für Streit

23.08.2018, 14:04 Uhr | dpa

Ein Streit über die Hinterlassenschaft eines Hundes ist in Kaiserslautern ausgeufert. Die Halterin habe ihren Vierbeiner sein Geschäft auf einem fremden Grundstück verrichten lassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 37-jährige Grundstücksbesitzer stellte die Frau zur Rede, woraufhin der Streit am Mittwoch ausbrach. Weil die 59-Jährige das Grundstück den Angaben zufolge nicht verlassen wollte, besprühte der Mann sie mit Wasser und Spülmittel. Die Polizei ermittelt nun wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Körperverletzung.