Eisenach

Ursache für Brand in Theaterwerkstatt weiterhin unklar

23.08.2018, 14:09 Uhr | dpa

Nach dem Brand in der Werkstatt des Landestheaters Eisenach ist die Ursache weiter unklar. Die Spurensuche am Brandort sei abgeschlossen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Gutachter war hinzugezogen worden, die gesicherten Spuren sollen nun ausgewertet werden. Klar ist bislang nur, dass der Brand im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen ist. Das Feuer entstand in der Nacht zum Samstag und hat nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 50 000 Euro angerichtet. Neben dem Gebäude ist vor allem der historische Kostümfundus betroffen. Verletzt wurde niemand.