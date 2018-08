Hamburg

Kapitän Hunt zurück im HSV-Training: Sorgen um Samperio

23.08.2018, 15:25 Uhr | dpa

Nach seinem Infekt ist Aaron Hunt am Donnerstag wieder in das Training beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen. Der 31 Jahre alte Kapitän hatte einen Tag zuvor vorsichtshalber pausiert. Kurz zuvor hatte der Offensivspieler erst das Mannschafts-Training wieder aufgenommen, nachdem er wegen muskulärer Probleme an der Wade in den ersten beiden Punktspielen und in der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal gefehlt hatte. Hunt steht nun am Montag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld vor seinem Comeback.

Dagegen droht Neuzugang Jairo Samperio für längere Zeit auszufallen. Der 25 Jahre alte Spanier verletzte sich im Training offenbar schwer. Der Offensivspieler war nach einem Kopfballduell unglücklich gelandet und musste mit einem Golfcart in die Kabine gebracht werden. Eine Diagnose lag zunächst nicht vor.