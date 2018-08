München

SPD wünscht sich mehr Abiturienten in Ausbildungsberufen

23.08.2018, 15:29 Uhr | dpa

Bayerns Landtags-SPD will mehr Abiturienten für Ausbildungsberufe begeistern. Angesichts von immer mehr Menschen mit Hochschulreife und des gleichzeitigen Mangels an Auszubildenden plädiert der SPD-Bildungspolitiker Martin Güll für mehr Berufsorientierung an den Gymnasien. "Es muss nicht jeder Abiturient auch studieren." Die Abbrecherquote an den Hochschulen liege bei 30 Prozent. "Wenn es uns gelingt, diese jungen Menschen rechtzeitig für einen Ausbildungsberuf zu begeistern, ist allen geholfen." Güll, der auch Vorsitzender des Landtags-Bildungsausschusses ist, forderte eine staatliche Informationskampagne über die Vorteile einer Berufsausbildung.

Er warf Kultusminister Bernd Sibler (CSU) vor, dass derzeit die Jugendlichen am Gymnasium kaum auf die Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung hingewiesen würden. "Offenbar ist der CSU-Regierung gar nicht bewusst, welches ungeheure Potenzial für Ausbildungsberufe hier verschenkt wird." Immerhin seien berufliche Meisterabschlüsse einem Bachelor-Studienabschluss ebenbürtig. Am 1. September startet das neue Ausbildungsjahr in Bayern. Laut Bayerischem Industrie- und Handelskammertag (BIHK) kommen derzeit rund 44 000 verfügbare Ausbildungsplätze auf 23 000 unversorgte Schulabgänger.