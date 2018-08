Kiel

Weltkriegsbombe muss in Kiel unschädlich gemacht werden

23.08.2018, 15:32 Uhr | dpa

Munitionsexperten wollen am Freitag (18.00 Uhr) einen Bombenblindgänger in Kiel unschädlich machen. Die 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war nach Angaben der Stadt Kiel in der Nähe des vielbefahrenen Westrings beim Regionalen Berufsbildungszentrum gefunden worden. In dem Gebiet rund um den Fundort müssen für die Arbeiten des Kampfmittelräumdienstes bis 17.30 Uhr rund 770 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Bereits ab 16.00 Uhr wird die Polizei das betroffene Gebiet sperren.