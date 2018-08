Darmstadt

Holstein Kiel verliert Chefscout: Wehlmann zu Darmstadt 98

23.08.2018, 15:39 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel verliert seinen Chefscout Carsten Wehlmann. Der 46 Jahre alte ehemalige Profi wechselt zum Ligarivalen Darmstadt 98 und tritt dort am 15. September den neu geschaffenen Posten des Sportkoordinators an. Das teilten beide Clubs am Donnerstag mit. Der frühere Torwart des Hamburger SV, von Hannover 96, des FC St. Pauli und des VfB Lübeck soll bei den Hessen unter anderem konzeptionelle Aufgaben im Bereich der Kaderplanung sowie im Scouting übernehmen.

Wehlmann war neun Jahre bei den Kielern. Neben seiner Arbeit als Chefscout war er auch von 2010 bis 2015 für das Torwarttraining zuständig. "Natürlich bedauern wir den Weggang von Carsten Wehlmann sehr", sagte Holsteins Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

In Darmstadt freute sich Cheftrainer Dirk Schuster über die Verpflichtung. "Mit seinem Netzwerk und seinem Wissen verschafft uns Carsten Wehlmann zusätzliche Kompetenz in unterschiedlichen Bereichen", sagte er.