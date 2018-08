Hannover

Das 96-Prinzip: Größere Namen zu kleinerem Preis

23.08.2018, 15:43 Uhr | dpa

Ein zentraler Abwehrmann ist neu (Wimmer). Der Spielgestalter genauso (Walace). Und wenn sich der Torjäger Niclas Füllkrug ganz vorne umschaut, dann hat er dort ebenfalls lauter neue Partner um sich (Asano, Haraguchi). Die Mannschaft von Hannover 96, die an diesem Samstag um 15.30 Uhr im Nordderby bei Werder Bremen in die nächste Saison der Fußball-Bundesliga startet, hat mit dem Team der vergangenen Spielzeit nicht mehr viel gemein. Trotzdem hat es zur großen Erleichterung von Verantwortlichen wie Fans nicht bloß den befürchteten Ausverkauf wichtiger Spieler gegeben (Harnik, Sané), sondern einen Austausch auf zumindest namhaftem Niveau.

"Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt und haben uns stetig entwickelt. Ich denke, dass uns das Selbstvertrauen für das Spiel in Bremen gibt", sagte Trainer André Breitenreiter am Donnerstag.

Hannovers Strategie auf dem Spielermarkt hat schon an anderen Orten funktioniert. Der Verein verpflichtete in diesem Sommer bevorzugt Profis, deren Karrieren alle vielversprechend begonnen haben, zuletzt aber aus den unterschiedlichsten Gründen ins Stocken geraten sind.

Beispiel Walace: Der 23-Jährige wurde 2016 mit Brasilien Olympiasieger, kam danach aber beim Hamburger SV nicht klar. Beispiel Bobby Wood: Der Stürmer hätte noch vor einem Jahr zu Borussia Dortmund gehen können, stieg danach aber mit dem HSV ab. Auch der Österreicher Kevin Wimmer gehört in diese Kategorie. Noch 2015 holte ihn der Spitzenclub Tottenham Hotspur vom 1. FC Köln in die Premier League. In diesem Jahr endete sein England-Abenteuer dann vorerst mit dem Abstieg seines nächsten Vereins Stoke City.

"Wir müssen Spieler holen, in denen Qualitäten lodern, die sie zuletzt nicht zeigen konnten", erklärte Breitenreiter. "Wenn sie in Top-Verfassung gewesen wären, hätten wir sie nicht bekommen. Dann wären sie für uns nicht bezahlbar gewesen." Manager Horst Heldt habe bei ihrer Verpflichtung "eine super Arbeit geleistet. Jetzt liegt es an uns im Trainerteam, diese Spieler wieder in die Verfassung zu bringen, dass sie ihre Qualitäten auch zeigen können."

Noch ist Personalplanung bei den 96ern nicht abgeschlossen. Und auch bei der Besetzung der vakanten Positionen in der Abwehr und in der Offensive will der Verein seiner Strategie folgen. Für die Deckung kommen aktuell zwei Spieler infrage: Der frühere Wolfsburger Timm Klose, der nur noch in der zweiten englischen Liga bei Norwich City spielt. Und der frühere Bremer Papy Djilobodji, der nach seiner Zeit beim großen FC Chelsea nur noch in Sunderland und Dijon unterkam.

Horst Heldt stellte jedoch am Donnerstag klar: "Wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit in dieser Woche nichts mehr verkünden." Das gilt für die Verpflichtung neuer Spieler wie auch für die erwartete Vertragsverlängerung mit Torjäger Füllkrug, die nach Berichten der "Neuen Presse" und der "Hannoverschen Allgemeinen" (Donnerstag) inzwischen perfekt ist. Der Manager betonte außerdem: "Wir haben in dieser Saison schon nahezu alles ausgegeben, was wir eingenommen haben." Neue Transfers dürfen also nicht mehr viel Geld kosten.

Aus diesem Grund befürchtet man in Hannover auch eine schwierige neue Saison. "Unser Präsident Martin Kind hat mir noch einmal gesagt: Wir stehen in der Tabelle der Möglichkeiten und des Geldes auf Platz 16. Da liegen nur die beiden Aufsteiger hinter uns", sagte Breitenreiter. "Wenn ich sehe, wie andere Vereine investiert und wie sie ihre Kader verstärkt haben, dann muss ich sagen: Unsere Möglichkeiten sind damit nicht vergleichbar."