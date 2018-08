Bautzen

Seniorin stirbt nach Sturz vom Balkon

23.08.2018, 16:46 Uhr | dpa

Eine 76 Jahre alte Frau ist in Bautzen nach einem Sturz vom Balkon ihrer Wohnung gestorben. Ein Anwohner hatte die schwer verletzte Frau am Donnerstagmorgen gefunden, wie die Polizei mitteilte. Ein Notarzt konnte der Seniorin nicht mehr helfen, sie starb am Unglücksort. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen, warum die 76-Jährige vom Balkon stürzte.