Berlin

Per Haftbefehl gesucht: Frau am Flughafen festgenommen

23.08.2018, 16:51 Uhr | dpa

Bundespolizisten haben am Flughafen Schönefeld eine mit Haftbefehl gesuchte Frau festgenommen. Sie wurde am Mittwoch gegen 22.20 Uhr kontrolliert, als sie in Begleitung ihrer zwei Kinder aus dem türkischen Antalya am Flughafen Schönefeld ankam. Bei Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass die Frau per Haftbefehl gesucht wird, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Das Amtsgericht Tiergarten hatte sie im August 2017 wegen Betrugs zu zwei Freiheitsstrafen von einem Jahr sowie von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Vor wenigen Tagen war sie nicht zum Antritt ihrer Haftstrafen erschienen. Die Kinder wurden ihrem Vater übergeben.