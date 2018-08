Petersberg

Erneut Parolen gegen AfD auf Fassaden geschmiert

23.08.2018, 17:01 Uhr | dpa

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Parolen gegen die AfD auf das Rathaus und das Propsteihaus im osthessischen Petersberg gesprüht. Dabei sei ein Schaden von rund 7500 Euro entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Am Abend sollte in der Stadt im Kreis Fulda eine Wahlkampfveranstaltung der Alternative für Deutschland mit dem Bundesvorsitzenden Alexander Gauland stattfinden. Zuvor hatte es in Darmstadt ähnliche Schmierereien gegen die AfD vor einer Wahlkampfkundgebung gegeben.