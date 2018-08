Mattstedt

Teilgelände für Rechtsrock-Konzert von Gericht gesperrt

23.08.2018, 17:04 Uhr | dpa

Das Amtsgericht Apolda hat vor einem geplanten Rechtsrockkonzert am Samstag in Mattstedt (Kreis Weimarer Land) die Nutzung eines Teils des Geländes untersagt. Das Gericht habe auf Antrag der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten eine entsprechende einstweilige Verfügung erlassen, teilte Innenminister Georg Maier (SPD) am Donnerstag mit. Der Bund ist über Erbengemeinschaften Miteigentümer von vier Teilflächen auf dem brach liegenden Gelände einer ehemaligen Kunstharz-Fabrik. Der Veranstalter aus dem rechtsextremen Spektrum hatte das Konzert dort als politische Veranstaltung mit rund 3000 Teilnehmern angemeldet. Bis Donnerstag waren laut Landratsamt 2000 Tickets verkauft.