Kaiserslautern

Auto unterschlagen: Mann wegen Verdacht des Betrugs gefasst

23.08.2018, 17:33 Uhr | dpa

Bei dem Versuch, ein in Kaiserslautern unterschlagenes Auto zu Geld zu machen, ist ein 39-Jähriger in Baden-Württemberg festgenommen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, versuchte der Mann, den Wagen in Pforzheim an einen Gebrauchtwagenhändler zu verkaufen. Der Mann war wegen Betrugs zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Rund eine Woche zuvor habe der mutmaßliche Betrüger das Auto bei einer Mietwagenfirma in Kaiserslautern ausgeliehen und nicht wie vereinbart zurückgebracht. Er wurde am Mittwoch vorläufig festgenommen.