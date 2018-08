Hamburg

FC St. Pauli: Stürmer Allagui fällt mit Rippenbruch aus

23.08.2018, 17:53 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss für unbestimmte Zeit auf seinen Stürmer Sami Allagui verzichten. Bei einer Untersuchung am Donnerstag wurde bei dem 32-Jährigen ein Bruch des Rippenknorpels festgestellt. Die Verletzung hatte sich Allagui am vergangenen Freitag im Erstrundenspiel des DFB-Pokals beim SV Wehen Wiesbaden (2:3) zugezogen, als er mit Wehens Torwart Markus Kolke zusammengeprallt war. Eine erste Röntgenuntersuchung am selben Abend hatte zunächst keinen Befund ergeben. Wie lange Allagui ausfällt, ließ der Tabellenführer offen. Für das Punktspiel am Sonntag bei Union Berlin steht er in jedem Fall nicht zur Verfügung.