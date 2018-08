München

Streit vor Gericht: Mieter muss seinen Hund loswerden

23.08.2018, 18:45 Uhr | dpa

Ein Mieter darf seinen Labrador nicht länger in seiner Wohnung halten, weil sich Mitbewohner von dem Tier gestört fühlen. Das hat das Münchner Amtsgericht am Donnerstag entschieden. Andernfalls drohen dem 38-Jährigen bis zu 250 000 Euro Strafe. Der Vermieter hatte sich beschwert, es seien Hundehaare in der Gemeinschaftswaschmaschine und im Treppenhaus gefunden worden. Der Hundebesitzer war nach Angaben des Gerichts zunächst vom Vermieter schriftlich aufgefordert worden, das Tier zu entfernen. Dem kam der 38-Jährige nicht nach - der Streit landete vor Gericht. Der Hundebesitzer entgegnet, das Tier sei weder störend noch laut. Dies hätten andere Anwohner dem Gericht schriftlich bestätigt. Er will gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen.

Der Besitzer des Labradors hatte keine Zustimmung zur Haltung des Hundes eingeholt, obwohl dies im Mietvertrag verlangt wird, wie das Gericht in der Begründung des Urteils mitteilte. Der Vermieter habe das Recht, seine Zustimmung zu verweigern, wenn von dem Tier Störungen oder Schäden am Haus ausgehen. Eine Verschmutzung des Treppenhauses sei in der Verhandlung bewiesen worden.

Der Hundehalter lebt seit 2009 in der Wohnung. Er hält dagegen, andere Hunde seien in der Wohnanlage schon seit Jahrzehnten erlaubt, zudem enthalte der Mietvertrag kein generelles Hundeverbot. Außerdem betonte er in einer Mitteilung, dass er sich das Tier als Therapiehund wegen seiner Epilepsieerkrankung angeschafft habe. Er hatte eine Widerklage eingelegt, weil er seine Persönlichkeitsrechte verletzt sah. Diese wies das Amtsgericht mit dem Urteil vom Donnerstag jedoch ab.