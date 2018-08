Erfurt

Proteste vor Besuch von Österreichs Bundeskanzler in Erfurt

23.08.2018, 18:51 Uhr | dpa

Vor dem Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz (ÖVP) in Erfurt haben Dutzende Menschen gegen seinen Kurs in der Migrationspolitik protestiert. Vor der Erfurter Messe, wo Kurz am Donnerstag eine Rede zum Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion halten sollte, protestierten Vertreter von Parteien, Jugendverbänden und Gewerkschaften "für ein solidarisches Europa", wie auf einem Transparent der Grünen zu lesen war. Ein Sprecher der Grünen schätzte die Teilnehmerzahl auf 50 bis 60.

Sebastian Kurz stehe für Abschottung beim Thema Migration und für ein Europa der Nationen, sagte die Thüringer Landtagsabgeordnete Astrid Rothe-Beinlich (Grüne), die an der Demonstration vor der Messe teilnahm. Österreich übernahm im Juli die Ratspräsidentschaft in der EU, die seitdem unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" steht.