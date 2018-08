Bamberg

In Bamberg hat die Sandkerwa begonnen

23.08.2018, 19:03 Uhr | dpa

Gäste aus ganz Nordbayern werden in diesem Jahr wieder in Bamberg zur Sandkerwa erwartet. Am Donnerstagabend eröffnete Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) das Volksfest offiziell mit dem Anstich des ersten Fasses Bier.

Die Traditionsveranstaltung war im vergangenen Jahr abgesagt worden, weil die ehrenamtlichen Veranstalter wegen der hohen Sicherheitsanforderungen ausufernde Kosten gefürchtet hatten. Inzwischen teilen sich die Stadt und ein Bürgerverein die Organisation des Festes, zu dem bis Montagabend 200 000 Gäste erwartet werden. Gefeiert wird in den Gassen der Altstadt am Regnitzufer.

Die Sandkerwa erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth und zählt zu den beliebtesten Volksfesten im Freistaat.