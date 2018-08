Magdeburg

Grünlandmeisterschaft: Zwei schönste Wiesen gekürt

23.08.2018, 19:14 Uhr | dpa

Bei Sachsen-Anhalts erster Grünlandmeisterschaft hat die Jury gleich zwei Sieger gekürt. Die Experten vergaben einen ersten Platz in der Kategorie Flachlandwiese an Olaf Edel für eine blütenreiche Wiese oberhalb der Eine im Unterharz, wie das Umweltministerium am Donnerstag mitteilte. In der Kategorie Bergwiesen trug Brockenbauer Uwe Thielecke den Sieg mit einer Wiese oberhalb der Talsperre Wendelholz davon. Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) erklärte zur Preisverleihung am Abend, die Verdienste der Landwirte zum Erhalt von natürlichem Grün sollten gewürdigt werden.

Noch vor der langen Dürrephase hatte die Jury die Bewerber und ihre grünen Flächen besucht und nach ökologischen und landwirtschaftlichen Kriterien begutachtet. Wettbewerbsregion war der Harz. Im kommenden Jahr soll laut Ministerium eine andere Region begutachtet werden.

Zur schönsten Flachlandwiese von Olaf Edel urteilte die Jury: "Diese Wiese ist ein ästhetisches Kleinod und hebt sich inmitten von artenarmen Grünflächen des Umlandes ab." Der kräuterreiche Bestand beeindrucke mit einer bunten Blütenpracht und werde ökologisch bewirtschaftet.

Brockenbauer Uwe Thielecke überzeugte die Experten mit seiner Berg-Mähwiese. "Blütenbunt und artenreich" sei sie, kräuterreich locke sie zahlreiche Insekten an, auch seltene Tagfalterarten. Auf der Weide stehen Rinder der Rasse Harzer Höhenvieh nach den Kriterien des ökologischen Landbaus, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Die Gewinner erhalten ein wetterfestes Schild für ihre Fläche. Zudem gibt es Gutscheine für Futterwertbestimmungen des Grünlandes.