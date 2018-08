Zaporizhzhia

RB Leipzig beginnt gegen Luhansk mit Timo Werner

23.08.2018, 19:52 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig startet im Europa-League-Playoff-Hinspiel bei FK Sorja Luhansk mit Timo Werner. Der Nationalstürmer musste zuletzt wegen einer Magen-Dram-Erkrankung pausieren. Für den 22-Jährigen ist es das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Zudem verzichtete Cheftrainer Ralf Rangnick am Donnerstagabend auch auf die Offensivkräfte Jean-Kevin Augustin, Marcel Sabitzer und Kevin Kampl. Das Trio blieb in Leipzig und bereitet sich auf das schwere Auswärtsspiel zum Bundesliga-Start an diesem Sonntag bei Borussia Dortmund vor. Nicht in der Startelf steht überraschend der Schwede Emil Forsberg. Für ihn sollen Bruma und der brasilianische Neuzugang Matheus Cunha die Akzente in der Offensive setzen.