Bergkamen

76-Jähriger rast mit Auto in Gartencenter

23.08.2018, 20:19 Uhr | dpa

Er verwechselte offenbar Gas und Bremse: Ein 76-Jähriger ist in Bergkamen (Kreis Unna) mit seinem Auto in ein Gartencenter gerast und hat dort erheblichen Schaden angerichtet. Der Mann sei bei dem Unfall am Donnerstag leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Eine 50 Jahre alte Frau erlitt demnach durch herumfliegende Glassplitter ebenfalls leichte Verletzungen. Der 76-Jährige habe beim Einparken vor dem Gartencenter das Gaspedal und die Bremse verwechselt und sei durch die Schaufensterscheibe gefahren. Erst 25 Meter dahinter kam er nach Angaben des Polizeisprechers zum Stehen. Zuvor hatten der "Hellweger Anzeiger" und die "Bild"-Zeitung berichtet.