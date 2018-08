Berlin

Bundesliga-Fehlstart: Füchse Berlin unterliegen in Göppingen

23.08.2018, 21:07 Uhr | dpa

Die Füchse Berlin sind mit einer Niederlage in die neue Handball-Bundesliga-Saison gestartet. Der personell stark angeschlagene EHF-Pokalsieger unterlag am Donnerstag bei Frisch Auf Göppingen mit 18:21 (9:11). Die Füchse, die ohne sechs wichtige Spieler auskommen mussten, ließen vor allem im Angriffsspiel viele Wünsche offen. Der neue Kreisläufer Mijajlo Marsenic wusste als bester Schütze mit vier Toren zu gefallen.

Neben drei Langzeitverletzten und den angeschlagenen Fabian Wiede (Fuß) und Kreisläufer Johan Koch (Leiste) musste auch Kapitän Hans Lindberg passen. Der Däne wurde am Donnerstag am Knie operiert und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Die Füchse hatten Probleme, ein flüssiges Spiel aufzuziehen. Bis zum 5:5 verlief das Match vor 4100 Zuschauern in der aufgeheizten EWS Arena ausgeglichen. Dann nahmen bei den Berlinern die technischen Fehler zu. Die Gastgeber gingen mit dem 9:6 (20.) erstmals mit drei Toren Unterschied in Führung. Trainer Velimir Petkovic nahm eine Auszeit. Bis zur Pause änderte sich indes wenig am zerfahrenen Füchse-Spiel.

Göppingen setzte nach dem Seitenwechsel sogleich die Akzente und brachte die Berliner mit einer 17:12-Führung gehörig unter Druck (46.). Die Gäste aus der Hauptstadt schafften es aber nicht, ihre Abschlussschwäche zu beheben, um noch einmal gefährlich an die Schwaben heranzukommen.