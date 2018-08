Treuenbrietzen

Anwohner sollen wegen Waldbrandes Häuser verlassen

23.08.2018, 21:27 Uhr | dpa

Ein großer Waldbrand im Südwesten Brandenburgs hat am Donnerstagabend zur Evakuierung zweier Orte geführt. Am Abend brannten bereits 300 Hektar. "Aufgrund eines Großbrandes im Bereich Malterhausen, Tiefenbrunnen, Frohnsdorf und Klausdorf bitten wir die Bevölkerung in den Orten Tiefenbrunnen und Klausdorf ihre Häuser zu verlassen und den Anweisungen der örtlichen Kräfte zu folgen", hieß es in einer Mitteilung der Gefahrenabwehrbehörde der Stadt Treuenbrietzen. Die Menschen sollten nur das Wichtigste mitnehmen wie Papiere oder Medikamente. Wie viele Menschen betroffen waren, war zunächst unklar. Anwohner in der Gegend wurden außerdem gebeten, Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Der Brand hatte sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisgrenze zwischen Potsdam-Mittelmark bei Treuenbrietzen und Teltow-Fläming bei Niedergörsdorf schnell ausgebreitet. Weil der Boden mit Munition belastet ist, sind die Löscharbeiten besonders schwierig. Die Feuerwehr war am Abend mit einem Großaufgebot vor Ort, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen.