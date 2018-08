Hamburg

Rollstuhlbasketball-WM: Deutsches Damen-Team im Halbfinale

23.08.2018, 22:18 Uhr | dpa

Die deutsche Damen-Nationalmannschaft bleibt bei der Rollstuhlbasketball-WM in Hamburg auf Titelkurs. Im Viertelfinale besiegte das Team von Bundestrainer Martin Otto am Donnerstagabend Spanien mit 59:33 (28:19) und trifft nun am Freitag um 15.45 Uhr in der Inselparkhalle im Kampf um den Einzug in das Endspiel auf Großbritannien. Die Britinnen hatten sich zuvor in der Runde der besten acht Teams mit 70:47 (34:23) gegen die USA durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale stehen sich China und die Niederlande gegenüber. Die deutschen Herren beendeten die Heim-WM nach dem 72:56 (36:20) gegen Südkorea auf dem 13. Platz.