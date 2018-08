Frankfurt am Main

Drei Tage Museumsuferfest: Ab Freitag Feierstimmung am Main

24.08.2018, 01:44 Uhr | dpa

Menschen drängen sich abends beim Museumsuferfest am Flussufer und an den zahlreichen Bühnen. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv (Quelle: dpa)

Feierstimmung am Main auf einem der größten Feste im Hessen: Heute beginnt das alljährliche Museumsuferfest in Frankfurt. Drei Tage lang wird auf beiden Uferseiten gefeiert und auf insgesamt 16 Bühnen für Unterhaltung gesorgt. Die Veranstalter rechnen mit insgesamt etwa 1,5 bis 2 Millionen Besuchern. Wie bereits in den Vorjahren werden die beiden Uferstraßen sowie einige Nebenstraßen und Brücken für die Dauer des Fests für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Als Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse im Oktober setzt Georgien bereits auf dem Museumsuferfest besondere Schwerpunkte mit Musik, Puppentheater und landestypischen Speisen und Getränken. Auch das Kulturangebot entlang des Museumsufers ist Teil des Veranstaltungsangebots während des Festes: Besucher können mit dem einmaligen Eintrittspreis in Höhe von sieben Euro von Freitag bis Sonntag alle 23 teilnehmenden Museen besuchen. Neben den Dauerausstellungen bieten viele auch Workshops, Führungen und Sonderveranstaltungen an.