Hamburg

Bundesgesundheitsminister Spahn besucht Universitätsklinikum

24.08.2018, 03:17 Uhr | dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) besucht am heutigen Freitag die Martini-Klinik am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort wird er sich über die Behandlung von Prostatakrebs informieren, mit Mitarbeitern vor Ort sprechen und sich den Operationssaal zeigen lassen. An der Martini-Klinik werden jedes Jahr 2400 Prostata-Operationen durchgeführt. Nach Angaben der Klinik gibt es weltweit in keinem anderen Zentrum so viele Operationen.