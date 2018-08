Freyburg (Unstrut)

Wein, Götter und Kunst: Ausstellung auf Schloss Neuenburg

24.08.2018, 07:05 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Bacchus - Gott des Weines" zeigt das Weinmuseum auf Schloss Neuenburg in Freyburg (Burgenlandkreis) von Freitag (18.00 Uhr) an eine neue Ausstellung. Thema ist die Bedeutung des Weins in Geschichte, Kunst und Religion, wie das Museum mitteilte. Anhand von Dokumenten und Bildern werde gezeigt, wie Künstler zum Beispiel Weingötter von der Antike an darstellten. Die Schau entstand den Angaben zufolge in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt, der Universität Halle und mit Hilfe von Weinexperten. Sie ist bis zum 18. November zu sehen. Freyburg gilt als ein Zentrum des über 1000 Jahre alten Weinanbaus an Saale und Unstrut.