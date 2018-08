Halle (Saale)

Zehntausende Besucher zum Laternenfest in Halle erwartet

24.08.2018, 07:05 Uhr | dpa

Mit Musik und Konzerten auf der Peißnitzinsel beginnt am Freitag (19.00 Uhr) das 83. Laternenfest in Halle. Das Volksfest gilt als eines der größten in Sachsen-Anhalt. Zehntausende Besucher werden nach Angaben der Stadt bis Sonntag erwartet.

Zu den Höhepunkten zählt am Samstag (17.00 Uhr) das Fischerstechen nach altem Brauch auf der Saale. Die Teilnehmer versuchen, sich gegenseitig mit langen Lanzen von Booten ins Wasser zu stoßen. Abends sind ein Korso (20.15 Uhr) mit bunt geschmückten und beleuchteten Booten und ein Feuerwerk (22.00 Uhr) am Ufer der Burg Giebichenstein geplant.

Hunderte Lichter sollen am Samstagabend in der Dunkelheit als Glühwürmchen auf dem Fluss schwimmen. Originell gestaltete Spielzeug-Enten liefern sich ein Wettrennen für den guten Zweck.

Am Sonntag (14.30 Uhr) wollen Mutige den Sprung von der Giebichensteinbrücke in die Saale wagen, sofern der Wasserstand des Flusses dies zulasse, hieß es. Diese rund 200 Jahre alte Tradition in Halle hatte der Vize-Olympiasieger im Wasserspringen Andreas Wels in den beiden Jahren zuvor wieder beim Laternenfest aufleben lassen.

Das Laternenfest wird immer am letzten Wochenende im August gefeiert. Die Stadt hat angesichts der Besucherströme ein Sicherheitskonzept dafür. Die Verkehrsbetriebe setzen nach Angaben einer Sprecherin der Stadtwerke zusätzliche Straßenbahnen und Busse ein. Zudem sind Park & Ride-Plätze für Autofahrer eingerichtet worden.

Die Geschichte des Laternenfestes geht auf das Jahr 1912 zurück. Damals hatte der hallesche Verkehrsverein die Idee für einen Blumenkorso auf der Saale. Schaulustige trugen zur Beleuchtung Stocklaternen vor sich her.