Erfurt

Kurz rät Mohring von Koalition mit der AfD ab

24.08.2018, 07:10 Uhr | dpa

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat dem Thüringer CDU-Fraktionschef und Landesvorsitzenden Mike Mohring von einer Koalition mit der AfD abgeraten. "Nein, das würde ich ihm nicht raten", sagte Kurz im Vorfeld seines Auftrittes zum Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Erfurt. Der 31-Jährige führt in Österreich eine Koalition der konservativen ÖVP und der rechtsgerichteten FPÖ an. Politische Systeme könne man aber nicht eins zu eins vergleichen, sagte Kurz. "Ich bin der festen Überzeugung, dass er die richtige Entscheidung für Thüringen treffen wird."