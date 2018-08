Denzlingen

Kaum Schäden durch Gewitter: Blitzeinschlag in Denzlingen

24.08.2018, 07:16 Uhr | dpa

Kräftige Gewitter und Regenschauer haben die hochsommerliche Hitze in Baden-Württemberg abrupt beendet. Dabei entstanden aber kaum größere Schäden, wie die Polizeipräsidien im Land am Freitag mitteilten. In Denzlingen (Kreis Emmendingen) schlug am Donnerstagabend ein Blitz in ein Einfamilienhaus ein, setzte den Dachstuhl in Brand und sorgte so für einen Schaden von mindestens 100 000 Euro, wie ein Sprecher der Polizei in Freiburg mitteilte. Die beiden Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Bei Waldkirch (Kreis Emmendingen) stürzte laut Polizei ein Baum auf einen Fahrradunterstand. Niemand wurde verletzt. Es entstand geringer Sachschaden. Für den heutigen Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst vor allem im Süden Baden-Württembergs weitere teils kräftige Gewitter. Dann sei örtlich erneut Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit möglich.