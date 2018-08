Treuenbrietzen

Waldbrand bei Berlin ohne Auswirkungen auf Flugverkehr

24.08.2018, 07:21 Uhr | dpa

Der riesige Waldbrand südlich von Berlin hat bislang keine Auswirkungen auf den Flugverkehr der Hauptstadt. "Die Flieger starten alle", sagte eine Flughafensprecherin am frühen Freitagmorgen. Aufgrund des Großbrandes etwa 50 Kilometer südlich von Berlin hatten am Donnerstagabend mehr als 500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. In der Nacht zum Freitag hatte Südwestwind die Rauchschwaden des Brandes nach Berlin hineingetragen. Die Löscharbeiten dauerten am frühen Morgen weiter an.