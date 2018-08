Bamberg

Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Bamberg

24.08.2018, 07:21 Uhr | dpa

Bei dem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bamberg ist ein 49 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Der Mann war Freitagnacht von der Feuerwehr leblos aufgefunden worden, konnte nach Angaben der Polizei aber erfolgreich wiederbelebt werden. Anschließend wurde der Mann in eine Spezialklinik gebracht.

Anwohner hatten das Feuer in der Nacht auf Freitag bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern des Hauses, hieß es weiter. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Es wurden keine weiteren Bewohner verletzt.