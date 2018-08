Grünberg

Schwerer Unfall auf A5: Beteiligte fahren einfach weiter

24.08.2018, 08:07 Uhr | dpa

Eine 53-Jährige hat sich auf der Autobahn 5 mit ihrem Fahrzeug mehrfach überschlagen - die Fahrer zwei anderer am Unfall beteiligter Fahrzeuge sind einfach weitergefahren. Die drei Fahrzeuge waren am Donnerstagabend in Richtung Kassel in Höhe der Raststätte Reinhardshain unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Die Frau aus dem Landkreis Göttingen erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Zunächst war ein Lkw von der rechten auf die mittlere Spur gefahren, dann wechselte ein Autofahrer mit seinem Wagen von der mittleren auf die linke Spur. Nach Angaben der Polizei übersah er dabei das Auto der 53-Jährigen. Diese konnte einen Zusammenstoß verhindern, geriet aber ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Ob der Überholvorgang den Unfall verursacht hat, sei noch nicht klar - die Polizei hofft auf Zeugenaussagen.

Die Polizei kritisierte das Verhalten der anderen Fahrer. "Wenn sowas passiert und hinter einem die Brocken fliegen, sollte man auch mal überlegen, anzuhalten und Erste-Hilfe zu leisten", sagte ein Polizeisprecher.