Unfälle

Hoher Sachschaden: Schwerlastauflieger auf A9 brennt ab

24.08.2018, 08:16 Uhr | dpa

Ein Schwerlastauflieger hat auf der Autobahn 9 bei Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) Feuer gefangen und ist abgebrannt. Der Lastwagen samt Auflieger sei in der Nacht zum Freitag auf dem Weg nach Berlin gewesen, als offenbar ein Reifenplatzer den Brand auslöste, teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag mit. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 250 000 Euro geschätzt. Die Bergungsarbeiten dauerten am Morgen noch an.