Genthin

Junger Fahrradfahrer kollidiert mit Transporter

24.08.2018, 08:30 Uhr | dpa

Ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Genthin (Jerichower Land) mit einem Transporter kollidiert und schwer verletzt worden. Der Junge sei am Donnerstagabend beim Einbiegen in eine Straße mit dem Transporter zusammengestoßen, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit. Der 14-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus in Brandenburg gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.