Stuttgart

Viele Wolken: Sommer legt am Wochenende Pause ein

24.08.2018, 08:35 Uhr | dpa

Mit der Sommerhitze ist es in Baden-Württemberg vorerst vorbei. Zum Wochenende bringt eine Kaltfront kühles und unbeständiges Wetter in den Südwesten, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag mitteilte. Vor allem im Süden und an der Grenze zu Bayern wird es demnach am Samstag nass. "Gewitter, wie in den vergangenen Tagen, erwarten wir aber nicht mehr", sagte ein DWD-Meteorologe. Unter einer meist dichten Wolkendecke erreichen die Temperaturen dann nur noch 15 Grad im Bergland und bis zu 18 Grad in Stuttgart.

In der Nacht zum Sonntag sollen die Temperaturen laut DWD in ganz Baden-Württemberg in den einstelligen Bereich fallen. Demnach liegen die Werte zwischen 5 Grad im Schwarzwald und 8 Grad in Mannheim.

Bereits am Sonntag soll sich die Sonne wieder öfter zeigen. "Im Westen wird es freundlich, sonst erwartet uns einen Mix aus Sonne und Wolken", sagte der Meteorologe. Die Temperaturen ziehen demnach wieder an und liegen knapp über der 20-Grad-Marke. Zum Wochenstart soll sich dann der Sommer zurückmelden. Am Dienstag erwarten die Meteorologen wieder bis zu 28 Grad am Oberrhein.