Wolken und Regen statt Sonne und Hitze

24.08.2018, 08:45 Uhr | dpa

Eine Kaltfront bringt am Wochenende in Hessen kühlere Luft, einzelne Gewitter und Regen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Kaltfront bringt am Wochenende in Hessen kühlere Luft, einzelne Gewitter und Regen. Für Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zum Mittag mit einzelnen Gewittern - es könne auch Starkregen und stürmische Böen geben. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 24 Grad.

Am Samstag wird es noch kühler - für Hessen rechnet der DWD mit 17 bis 20 Grad. Gewittern soll es am Samstag dafür nur noch sehr vereinzelt und am Sonntag gar nicht mehr - dann könne es zwischendurch auch heiter werden und bis zu 22 Grad warm.