Berlin

Mopedfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

24.08.2018, 09:31 Uhr | dpa

Ein 49 Jahre alter Mopedfahrer ist in Berlin-Steglitz an einer roten Ampel mit seiner Maschine gegen ein haltendes Auto geprallt und schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte, sei der 49-Jährige am Donnerstagabend an der Autobahnauffahrt Wolfensteindamm (A103) an der Ampel von hinten zwischen linken und rechten Fahrstreifen durch den haltenden Verkehr gefahren. Dabei stieß er mit dem Auto eines 51-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall verletzte sich der 49-jährige Mopedfahrer schwer und musste mit einem Helikopter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.